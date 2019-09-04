السعودية اليوم / محافظ يدمة يبحث مع مدير تعليم نجران تعزيز شراكة التعليم مع الجهات الحكومية



نجران 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة اليوم، مدير عام التعليم بمنطقه نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

واطلع المحافظ على الجهود التي تقوم بها الإدارة في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة وأبرز الأعمال المستقبلية.

وتناول اللقاء أهمية شراكة التعليم مع مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص بما يعزز من القيم الإيجابية ونشر المعرفة.

ونوّه العنزي بأهمية التعاون مع التعليم، مشيراً إلى أن كافة الإمكانيات مسخرة لخدمة العملية التعليمية بتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، وسمو نائبه.

من جانبه أكد الدكتور العتيبي، أهمية الزيارة التي تهدف لمد جسور التواصل بين التعليم والجهات الأخرى لخدمة العملية التربوية والتعليمية، بما يحقق الأهداف المنشودة.

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15:53ت م

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