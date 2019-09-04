السعودية اليوم / سوريا: 25 قتيلاً وجريحاً في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل شرق مدينة إدلب



لندن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أدت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام إلى خسائر بشرية فادحة على محور إعجاز بريف إدلب الشرقي الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم.

وقُتل أكثر من 15 شخصًا جراء المعارك، بينهم ستة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، وجرح عشرة آخرين من الجانبين بعضهم في حالات خطرة، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه منطقة خفض التصعيد المعروفة بـ "بيوتن أردوغان" هدوءاً حذراً خلال الأيام الماضية منذ بدء الهدنة الأخير قبل أربعة أيام.

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15:49ت م

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