السعودية اليوم / اختتام فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلبة المستجدين بتعليم القطيف



القطيف 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

اختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم, فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1441/1440هـ ، بحضور مدير المكتب عبدالكريم بن عبدالله العليط ، ورئيس شعبة الصفوف الأولية عثمان بن عوضة السرحاني، ومشرف الصفوف الأولية أحمد بن إبراهيم العبيد ، وذلك في مدرسة محمد بن أبي بكر الابتدائية.

وتضمن برنامج التهيئة أركان التوجيه والإرشاد، والأمن والسلامة، والغذاء الصحي، والصحة المدرسية، والسلامة المرورية، كما تخلله تطبيق عملي لطريقة صعود الحافلة والنزول منها، إضافة لعدد من الفعالياتٍ والمسابقات الجماعية والفردية والفقرات الترفيهية، وتوزيع الهدايا للطلاب المستجدين.

وهنأ مدير المكتب عبدالكريم بن عبدالله العليط أولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد ، منوهًا بأهمية برامج التهيئة والإعداد للطلاب التي تسهم في تنمية المهارات الطلابية، وتحقيق النواتج التعليمية ، داعيًا أولياء أمور الطلاب إلى التواصل مع المدرسة والتعاون على تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه الطالب المستجد, والعمل على معالجتها بالطرق التربوية وتحقيق الغاية التعليمية.

// انتهى //

15:47ت م

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