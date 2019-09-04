بيشة تودع الشهيد الأكلبي

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - واس

أدّى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وجموع المصلين بعد صلاة ظهر اليوم ، صلاة الميت في جامع الخلفاء الراشدين بالنقيع على شهيد الواجب العريف محمد مقبل الأكلبي من منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحدّ الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل محافظ بيشة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.