توضيح مهم من حساب المواطن حول موعد الدفعة الـ23

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع الدفعة الـ22 من الدعم في حسابات المواطنين.

وقال البرنامج إنه سيتم إيداع الدفعة في موعدها المجدول سلفًا في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وتنص قواعد الصرف على أنه يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم التقديم يومًا واحدًا أو التأخير ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

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وأودع حساب متابعات الخليج 365 الدفعة السابقة قبل يومين من موعدها بسبب تزامن ذلك مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل التي يستمر التسجيل فيها حتى موعد إيداع الدفعة الـ22.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.