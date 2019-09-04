إمارة تبوك ردًا على مزاعم أسرة أردنية: ابنتكم المطلقة غادرت بلا تأخير

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

نفت إمارة تبوك ما تردد حول منع أردنية من مغادرة المملكة بشكل نهائي بعد طلاقها من مواطن سعودي، مشيرًا إلى أن التأخير في المغادرة جاء بسبب قضية منظورة بينها وبين طليقها.

Advertisements

وقالت الإمارة في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل من مقطع فيديو لعائلة أردنية تتذمّر وتدّعي عدم إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتها التي كانت متزوجة من شاب سعودي في تبوك وتعرضت لتعنيف من زوجها، حيث ادعت الأسرة أنها لم تجد أَي إنصاف في المملكة، ولكن الحقيقة التي بحثنا عنها كانت عكس ما ادعت الأسرة.

وتابعت الإمارة: فقد أكدت مصادرنا بأن معاناة الأسرة كانت مكان اهتمام الجهات الحكومية من إمارة منطقة تبوك وإدارة الجوازات والتنمية الاجتماعية حيث كانت ( ر . ف ) تقدمت بخطاب إلى الإمارة تطلب فيه إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتهم المطلقة وقد حظي هذا الخطاب باهتمام الإمارة حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية على توفير مكان مناسب لها في دار الإيواء حتى يتم إنهاء أوراقها وهو ما تم فعليًا ولكن تم تأخر سفرها بسبب وجود قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية بينها وبين طليقها وهو ما سبب تأخر سفرها.

وتابعت إمارة تبوك بتوجيه من أمير المنطقة إنهاء معاملتها وتمكينها من سفرها حيث غادرت المملكة الأسبوع الماضي ولا صحة لما تردد بأنها تعرضت لتأخير كما ادعى والدها وأسرتها.