شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح خطة نقل مرضى مستشفى عرعر المركزي إلى برج الشمال الطبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحدود الشمالية)

بدأت «صحة الشمالية» اليوم (الأربعاء) نقل المرضى المنومين في الأقسام بمستشفى عرعر المركزي إلى برج الشمال الطبي، بمشاركة الفرق الميدانية والطبية، بواقع 24 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل بالطواقم الطبية والفنية، وتم إعلان نجاح خطة النقل للمرضى بكل يسر وسهولة.

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وتوليها كامل اهتمامها، حيث إن السعة السريرية للبرج 300 سرير وبتكلفة إجمالية بلغت 375 مليون ريال، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية.

يذكر أن «صحة الحدود الشمالية» يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.