شكرا لقرائتكم خبر عن البطاح والذيابي يستقبلان وفداً من شركة متخصصة لتسويق المحتوى والمنتجات الأرشيفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل المدير العام لمؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر أحمد البطاح، ورئيس تحرير الصحيفة جميل الذيابي اليوم (الأربعاء) وفدا من شركة متخصصة لتسويق المحتوى والمنتجات الأرشيفية في مقر الصحيفة بجدة.

وزار أعضاء الوفد مركز معلومات الصحيفة، واطلعوا على عدد من الخدمات التي يقدمها المركز، إضافة إلى زيارتهم لعدد من أقسام الصحيفة المختلفة.

وتضمنت الزيارة مواكبة العملية التحريرية للأخبار وصناعتها، بدءا من ورودها من مصادرها وحتى مرحلة الإخراج النهائي والطباعة، إضافة إلى عقد اجتماع لبحث أوجه الشراكة بين الطرفين.