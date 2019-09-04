البطاح والذيابي يستقبلان وفداً من شركة متخصصة لتسويق المحتوى والمنتجات الأرشيفية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
استقبل المدير العام لمؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر أحمد البطاح، ورئيس تحرير الصحيفة جميل الذيابي اليوم (الأربعاء) وفدا من شركة متخصصة لتسويق المحتوى والمنتجات الأرشيفية في مقر الصحيفة بجدة.
وزار أعضاء الوفد مركز معلومات الصحيفة، واطلعوا على عدد من الخدمات التي يقدمها المركز، إضافة إلى زيارتهم لعدد من أقسام الصحيفة المختلفة.
وتضمنت الزيارة مواكبة العملية التحريرية للأخبار وصناعتها، بدءا من ورودها من مصادرها وحتى مرحلة الإخراج النهائي والطباعة، إضافة إلى عقد اجتماع لبحث أوجه الشراكة بين الطرفين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.