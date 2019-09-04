شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» و«ديوان المحاسبة» يبحثان تطوير التعاون لتعزيز مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم (الأربعاء) في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض.

وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.