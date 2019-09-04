شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 32.75 مليون قرص «إمفيتامين» خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص «إمفيتامين» خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440.

وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب، حيث أسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن التالي:

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1- ضبط (18.787.898) قرص «إمفيتامين» خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) متهماً بينهم 6 سعوديين و4 من الجنسية التركية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية الأردنية،ومتهم واحد من الجنسية السورية.

2- ضبط (10.971.000) قرص «إمفيتامين»، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة.

3- ضبط (3.000.000) قرص «إمفيتامين»، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بجميع الوسائل، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية باستهداف شباب الوطن بسمومها وإحباطها وتعقب المتورطين فيها.