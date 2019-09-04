، قلعة "6 فلاجز القدية".. مظلة تصميمها مستوحى من الخيام البدوية ،

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تشكّل القلعة المركز الرئيس لـ"6 فلاجز القدية"، حيث تمت تغطيتها بمظلة استوحِيَ تصميمها من الخيام البدوية التقليدية.
وقال حساب شركة "القدية" على "تويتر" اليوم الأربعاء: القلعة تحتوي كذلك على بوابات تتيح عبور الزوار إلى مناطق المدينة الترفيهية الست.
وكانت شركة القدية للاستثمار "QIC"، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضِمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وقال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: تجسيداً لرؤية شركة القدية للاستثمار نعمل على أن يقدم متنزه "6 فلاجز القدية" أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي.
وأضاف: الهدف الرئيس من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكاناً لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 03:35 PM
تحتوي على بوابات تتيح عبور الزوار إلى مناطق المدينة الترفيهية الـ6
تشكّل القلعة المركز الرئيس لـ"6 فلاجز القدية"، حيث تمت تغطيتها بمظلة استوحِيَ تصميمها من الخيام البدوية التقليدية.
وقال حساب شركة "القدية" على "تويتر" اليوم الأربعاء: القلعة تحتوي كذلك على بوابات تتيح عبور الزوار إلى مناطق المدينة الترفيهية الست.
وكانت شركة القدية للاستثمار "QIC"، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضِمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وقال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: تجسيداً لرؤية شركة القدية للاستثمار نعمل على أن يقدم متنزه "6 فلاجز القدية" أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي.
وأضاف: الهدف الرئيس من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكاناً لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى.
، قلعة "6 فلاجز القدية".. مظلة تصميمها مستوحى من الخيام البدوية ،
المصدر : الخليج 365
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