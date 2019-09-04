محمد بن مسعود - الدمام - قال: وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثقته وتفاؤله في نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي. وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية. وأضاف: الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار. 04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 03:34 PM قال: وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية Advertisements "قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي" "قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي" أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثقته وتفاؤله في نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي. وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية. وأضاف: الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار. الكلمات المفتاحية ، "قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.