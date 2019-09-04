السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير فرع هيئة التخصصات الصحية بجازان



جيزان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع الهيئة

وتسلم سمو أمير جازان بالنيابة خلال اللقاء كتاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "نبض الخارطة الصحية " الذي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن المهام والأعمال المناطة بهيئة التخصصات الصحية بما يضمن حماية وتعزيز الصحة، من خلال الإشراف على شؤون التدريب بالمنطقة الجنوبية , وتنفيذ عمليات التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني ومتابعة الجمعيات الصحية والتطوير المهني من خلال خمسة المراكز التدريبية التابعة له في كل من مستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير محمد بن ناصر وجامعة جازان ومركز طب الأسرة ومركز طب الأسنان .

//انتهى//

15:45ت م

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جيزان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجازان خالد بن محمد الخرمي.وتسلم سمو أمير جازان بالنيابة خلال اللقاء كتاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "نبض الخارطة الصحية " الذي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن المهام والأعمال المناطة بهيئة التخصصات الصحية بما يضمن حماية وتعزيز الصحة، من خلال الإشراف على شؤون التدريب بالمنطقة الجنوبية , وتنفيذ عمليات التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني ومتابعة الجمعيات الصحية والتطوير المهني من خلال خمسة المراكز التدريبية التابعة له في كل من مستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير محمد بن ناصر وجامعة جازان ومركز طب الأسرة ومركز طب الأسنان .//انتهى//15:45ت م0162

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