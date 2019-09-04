السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل نائب وزير الحج والعمرة



جدة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، يرافقه عددٌ من أعضاء فريق "كُن عوناً" التطوعي.

واستمع سموه إلى نبذة عن الأعمال التي نفذها الفريق خلال موسم حج العام الماضي، إذ قدّم قرابة 6 آلاف متطوع ومتطوعة خدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وكذلك المنافذ والمواقيت والطرق، التي شملت خدمات الاستقبال والتوديع, والإرشاد والتوجيه والترجمة, والتطوع البيئي والصحي والإعلامي.

يُذكر أن برنامج "كن عوناً" يُعد إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، فضلاً عن تمكين الشباب من جميع أنحاء المملكة التقدم للتطوع وخدمة الحجاج في مختلف المجالات.

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15:44ت م

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