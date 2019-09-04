السعودية اليوم / الماضي يلتقي المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالخرج



السيح 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

التقى ‏محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة في مدينة السيح اليوم المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالخرج محمد بن عبدالله الداعج.

واستعرض الداعج خلال اللقاء أبرز برامج ونشاطات فرع الصندوق وإسهاماته في تعزيز الأمن الغذائي.

وأكد محافظ الخرج أهمية الدور الذي تؤديه الصناديق الحكومية ومصادر الدعم الحكومي لمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي لاسيما في منطقة زراعية مهمة مثل

الخرج التي تمثّل رقماً مهماً في الإنتاج الزراعي بالمملكة.

‏ وفِي نهاية اللقاء قدم الداعج لمحافظ الخرج نسخة من التقرير السنوي الخاص بصندوق التنمية الزراعية لعام 2018 .

// انتهى //

15:24ت م

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