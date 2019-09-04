السعودية اليوم / مشتل بلدية النعيرية ينتج مليون زهرة سنويًّا



الدمام 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

كشف رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، بأن مشتل البلدية سينتج مليون زهرة موسمية هذا العام مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي وإنتاج حوالي 1000 شجرة من أنواع مختلفة.

جاء ذلك خلال تفقده أمس مشتل البلدية ويرافقه عدد من مديري الإدارات ومهندسي قسم الحدائق والتجميل بالبلدية.

وأكد المهندس الرجباني، إلى أن البلدية تسعى لخلق بيئة صحية ونقية خالية من التلوث من خلال اختيار أشجار تتناسب مع البيئة والظروف المناخية وذلك للحفاظ على منهجية التشجير داخل المحافظة وتنميتها، منوهًا أن ذلك يأتي في إطار خطط البلدية المعتمدة لتجميل الشوارع والمتنزهات والحدائق وزيادة الرقعة الخضراء ونسبة نصيب الفرد منها وتحسين الأجواء المناخية.

وأشار بأن البلدية قامت مؤخرًا بصيانة شبكات الري في المحافظة إضافة إلى تجهيز وتنظيف أحواض الشوارع الرئيسية والجزر الوسطية بمداخل المحافظة من المخلفات ووضع التربة الزراعية الجديدة لزراعتها بالأشجار والزهور خلال الموسم، داعيًا المواطنين والمقيمين للاستفادة من جمال هذه الزهور والمحافظة عليها وعدم العبث في المرافق العامة.

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15:23ت م

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