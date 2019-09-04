السعودية اليوم / انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني العشرين



الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اجتماعها الـ20, بحضور ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال واعتماده, وتم تقديم عرض عن أعمال اللجان وخاصة اللجنة القانونية وما تم خلال هذه الدورة من أنشطة، خاصة مشاريع الأنظمة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي تعمل عليها اللجنة التي تمثل تأكيداً على التزام المملكة بتطبيق الالتزامات الدولية ذات الصلة كافة، كما جرى الاطلاع على أنشطة الجهات الأعضاء.

وناقش الاجتماع المبادرات التي تلقتها اللجنة من جهات دولية لعقد شراكات إستراتيجية والدعوات للمشاركة بفعاليات دولية مختصة بالقانون الدولي الإنساني, حيث أكد المجتمعون أهمية مثل هذه الشراكات التي تدعم تحقيق أهداف اللجنة.

ووجه الدكتور القاسم اللجنة الإعلامية بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لإعداد خطة لتكثيف الأنشطة الإعلامية المساندة والداعمة لمواقف المملكة بهذا الشأن تُظهر حرص والتزام المملكة بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على الصُعد كافة وتتوافق مع أهداف اللجنة.

وأعرب معالي رئيس اللجنة عن إدانته لجميع أشكال الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من خلال الاعتداءات الإجرامية على أراضي المملكة سواء بالصواريخ البالستية أو بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية, مشدداً على الرفض الكامل لأية اتهامات تُساق ضد المملكة جزافاً لا يتم التحقق والتثبت منها حسب المعايير الدولية.

وأكد - بعد الاطلاع على نشاطات الأجهزة الحكومية الأعضاء - حرص المملكة بجميع أجهزتها المعنية على الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسعيها الحثيث لنشر المعرفة والوعي به على المستويات كافة.

// انتهى //

15:22ت م

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