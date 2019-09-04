السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية



المدينة المنورة ٠٥ محرم 1441 هـ الموافق ٠٤ سبتمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية استكمال كافة مشروعات إيصال المياه للأحياء السكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها، وإعطائها الأولية في المشروعات المستقبلية لشركة المياه الوطنية بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه لرئيس القطاع الشمالي الغربي في شركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني، يرافقه مدير عام خدمات المياه في المنطقة المهندس سلطان بن عواد الذبياني.

ووجه سموه بتشكيل لجنة للإستفادة من المياه المعالجة التي تقدر كميتها بـ 280 ألف متر مكعب يومياً، وتضم اللجنة إمارة المنطقة وهيئة التطوير والأمانة والشركة الوطنية للمياه والمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة، وفرع وزارة الزراعة، حيث تقوم اللجنة برفع النتائج لمجلس المنطقة.

كما اطلع سموه خلال اللقاء على عرض تكوين التحالفات التي ستقود قطاع المياه ومن أبرزها القطاع الشمالي الغربي الخاص ، كما استمع سموه لخطة مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة من محطات تنقية المياه ونجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام 1440هـ.

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15:21ت م

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