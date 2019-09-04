السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة



جيزان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، بمكتبه بالإمارة اليوم , فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ منصور آل خيرات وعددا من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ الذين قدموا للسلام على سموه.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة وأصحاب الفضيلة القضاة منوها بالدور الكبير الذي ينفذه السلك القضائي والخدمات التي يقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين بها.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على أبرز إنجازات محكمة الاستئناف بجازان , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن تلك الإنجازات وما تقدمه من المحكمة من خدمات , راجياً سموه العون والتوفيق لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف وجميع منسوبيها في القيام بالمهام الموكلة إليهم في هذا المرفق القضائي المهم .

من جانبه عبر رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ منصور آل خيرات عن شكر لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على استقباله واهتمامه ومتابعته الدائمة لكافة الأعمال المناطة بالمحكمة , مثمناً ما تجده المحكمة من دعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وسمو نائبه التي كان لها بالغ الأثر فيما تحقق من إنجازات.

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15:14ت م

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