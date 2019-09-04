السعودية اليوم / محافظ تثليث يبحث مع مدير تعليم بيشة احتياجات المدارس



أبها 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

بحث محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع مع مدير تعليم بيشة نايف الهاجري، اليوم ، سبل توفير احتياجات المدارس في المحافظة وذلك خلال زيارة مدير التعليم لعدد من مدراس المحافظة لمتابعة سير الدراسة والصيانة ووصول المقررات، و فعاليات الأسبوع الدراسي الأول و التأكد من جاهزيتها مع بداية العام الدراسي .

واطلع المحافظ ومدير التعليم على ما حصل توفيره لجميع المدارس في جميع المراكز والقرى النائية من خِدْمات إنترنت وتجهيزات،وناقشا مراحل تنفيذ بعض المشاريع المدرسية.

// انتهى //

14:53ت م

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