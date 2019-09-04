السعودية | “الطيران المدني”: انخفاض نسبة رضا المسافرين في مطارات المملكة لشهر أغسطس

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر أغسطس وشارك فيها أكثر من 650 ألف مسافر، انخفضت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة إلى 72%، مقارنة بشهر يوليو الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.

وسجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 75% مقارنة بشهر يوليو الماضي، التي كانت 74%، فيما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 74% وهي ذات النسبة لشهر يوليو الماضي، في حين انخفضت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 59% و 76% مقارنة بشهر يوليو الماضي التي كانت 60% و 80%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.