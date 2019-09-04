شكرا لقرائتكم صور.. عمليات نوعية لمكافحة المخدرات تحبط دخول 32.7 مليون حبة إمفيتامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-04 صور.. عمليات نوعية لمكافحة المخدرات تحبط دخول 32.7 مليون حبة إمفيتامين خلال 3 أشهر في عدة مناطق







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. عمليات نوعية لمكافحة المخدرات تحبط دخول 32.7 مليون حبة إمفيتامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.