تسجيل الزوجة في التأمينات هل يوقف دعم حساب المواطن؟

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تسجيل الزوجة في التأمينات هل يوقف دعم حساب متابعات الخليج 365؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين للحصول على الدعم لا على أساس الحالة الوظيفية، ولا على حسب نوع الوظيفة موضحًا أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم للمستفيدين.
وحول تسجيل الزوجة في التأمينات الاجتماعية قالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365: في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب متابعات الخليج 365، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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