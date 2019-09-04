رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعدما خسر الأغلبية في البرلمان، لجأ رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون إلى الانتخابات المبكرة لتفادي الوقوع في مأزق البريكست.

وطلب جونسون اليوم إجراء انتخابات مبكرة في الخامس عشر من الشهر المقبل، الذي كان حدده موعدًا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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وخسرت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون أمس، الثلاثاء، أغلبيتها في البرلمان إثر انشقاق عضو واحد وهو فيليب لي الذي أعلن انضمامه إلى حزب الديمقراطيين الأحرار.

وسوف يتسبب هذا الأمر في تنفيذ تهديدات جونسون ووعوده الانتخابية بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مطلع الشهر المقبل.

وتعليقًا على ذلك قال بوريس جونسون: لن أستسلم أو أرضخ للاتحاد الأوروبي في المفاوضات كما يريد رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن.