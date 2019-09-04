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2019-09-04 إيران تحتجز 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبيًا متابعات الخليج 365 - متابعة احتجز الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبيًا، حسب ما أعلنته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء. Advertisements وفي السياق ذاته أعلن تلفزيون إيران الرسمي أن طهران ستفرج عن 7 أشخاص من طاقم ناقلة بريطانية محتجزة. وخلال الأشهر الماضية استهدفت إيران الملاحة الدولية واعتدت على أكثر من ناقلة نفط واستهدفت طائرات استطلاع أمريكية في المياه الدولية.









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