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إيران تساوم : 15 مليار دولار ونلتزم بالاتفاق النووي
متابعات الخليج 365 - متابعة
استمرت إيران في لهجتها التهديدية وقدمت شرطاً جديداً للتجاوب مع تحركات دبلوماسية فرنسية، تقضي بإقناع طهران بالالتزام بالاتفاق النووي، المبرم في 2015.
وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، إنَّ مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي “فقط إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور”.
ونقلت الوكالة عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله: “عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر”.
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