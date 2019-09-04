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2019-09-04 غبار يحد الرؤية وأمطار رعدية على الجموم والكامل متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الكامل والجموم، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.









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