ذوو الرقيب آل دواس: استشهاده وسام فخر لنا

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري- بحر أبو سكينة

أدت جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة، اليوم الأربعاء، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالله بن مفرح علي آل دواس، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين ورئيس مركز بحر أبو سكينة منصور بن ظفران وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

Advertisements

وعقب الصلاة، نقل محافظ محايل المكلف تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.