الان تتابع شرطة عسير تضبط شخصين سرقا صرافًا آليًا في محافظة تنومة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبها – الخليج 365
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأن شرطة محافظة تنومه باشرت، صباح يوم الجمعة 29/ 12/ 1440هـ، بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها.
كان مقطع فيديو تم تداوله، عبر وسائل التواصل، يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه.
وقال المتحدث إنهما اثنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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