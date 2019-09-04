شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 1% انخفاض رضا المسافرين عن الخدمات في أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إحصاء شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصاء الهيئة لشهر أغسطس وشارك فيه أكثر من 650 ألف مسافر، انخفضت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة إلى 72%، مقارنة بشهر يوليو الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.

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وسجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ75% مقارنة بشهر يوليو الماضي، التي كانت 74%، فيما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 74% وهي ذات النسبة لشهر يوليو الماضي، في حين انخفضت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 59% و76% مقارنة بشهر يوليو الماضي التي كانت 60% و80%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.