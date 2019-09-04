شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل سفير جمهورية مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم (الأربعاء)، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
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