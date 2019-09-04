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الدوسري يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جامبيا

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جدة - خالد شويل - واس (بانجول)

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، فهد بن علي الدوسري، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية جامبيا، وذلك خلال استقباله من الرئيس الجامبي آدم بارو.

وأعرب الرئيس باور عن شكره وامتنانه للمملكة العربية على ما قدمته وتقدمه للشعب الجامبي.

من جهته، نقل السفير الدوسري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير إلى رئيس جامبيا والشعب الجامبي الصديق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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