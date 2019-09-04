شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جامبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بانجول)

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، فهد بن علي الدوسري، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية جامبيا، وذلك خلال استقباله من الرئيس الجامبي آدم بارو.

وأعرب الرئيس باور عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ما قدمته وتقدمه للشعب الجامبي.

من جهته، نقل السفير الدوسري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس جامبيا والشعب الجامبي الصديق.