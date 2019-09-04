«التدريب التقني» تُحذِّر من تسريب المعاملات الرسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني» تُحذِّر من تسريب المعاملات الرسمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالهادي الرزقي (الطائف)
حذرت الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من تسليم المعاملات الرسمية لأصحابها أو تزويدهم بصورة منها مما يصدر بشأنها، والاكتفاء بإعطائهم رقم المعاملة وتاريخ صدورها والجهات المحالة لها، ومجازاة كل من يخالف ذلك بالسجن والتأديب.
جاء ذلك في تعميم (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) وزع على جميع الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق، وجميع الوحدات التدريبية التابعة للموسسة.
وشددت الموسسة على التقيد بالأوامر السامية الكريمة في ذلك، مع ضرورة الالتزام والتأكيد على جميع الموظفين والمختصين بعدم تسليم المعاملات لأصحابها أو تزودهم بصور منها مما يصدر بشأنها، وتحذيرهم من مغبة تسليم المعاملات أو إعطاء صور للأوراق الرسمية أو الإتاحة للاطلاع على المرفقات بالمعاملات لأي طرف خارج إطار العمل الرسمي ويكون بذلك مخالفا للنظام.
وأوضحت الموسسة أنه يتم تسليم المعاملات بعد توقيعها للتصدير عبر الاتصالات الإدارية عن طريق المختصين في الإدارة أو الوحدة التدريبية وعدم تسلمها من أصحابها.
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