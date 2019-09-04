شرطة عسير: ضبط شخصين سرقا صرافا آليا في محافظة تنومة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، والذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومه صباح يوم الجمعة 29 / 12 / 1440هـ بلاغا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات - بتوفيق من الله - عن القبض على المتهمين بارتكابها، وهما مواطنان اثنان في العقد الثالث من العمر، وضبطت المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.