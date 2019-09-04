خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية، ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
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