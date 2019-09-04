السعودية | عبدالله بن زايد والجبير في باكستان لإجراء محادثات

شكرا لقرائتكم عبدالله بن زايد والجبير في باكستان لإجراء محادثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الأربعاء إلى باكستان.
وكان في مقدمة مستقبليهما في قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام آباد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وعدد من كبار المسؤولين.
ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والمستجدات حول كشمير.
يذكر أنه سبق للرياض وعواصم عربية أخرى أن لعبت دوراً في خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان خلال أزمة المواجهات الحدودية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أجرى عدة اتصالات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن تطورات الأزمة الأخيرة مع الهند حول كشمير.
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