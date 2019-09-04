، شرطة عسير تعلن تفاصيل جريمة اقتلاع  "صراف تنومة": أرجعنا كامل المبلغ ،

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كشفت شرطة عسير تفاصيل من واقعة ضبط الشخصين اللذين حاولا سرقة جهاز صراف بعد انتزاعه من موقعه بمحافظة تنومة.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، الذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة صباح يوم الجمعة 29/ 12/ 1440هـ بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها.
وقال المتحدث: المتهمان مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة بحوزتهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت الواقعة في حينها ونشرت يوم الجمعة الماضية خبراً يؤكد إحباط الجهات الأمنية في منطقة عسير ممثلة في شرطة تنومة لمحاولة السرقة، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى قيام الجناة باستخدام "بوكيلن" لاقتلاع جهاز الصرف الآلي الواقع داخل إحدى محطات الوقود على طريق رئيسي ونقله عبر جيب شاص.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 02:43 PM
أكدت ما نشرته "الخليج 365".. والمتحدث: ضبطنا المركبة المستخدمة بحوزتهما وتم توقيفهما
كشفت شرطة عسير تفاصيل من واقعة ضبط الشخصين اللذين حاولا سرقة جهاز صراف بعد انتزاعه من موقعه بمحافظة تنومة.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، الذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة صباح يوم الجمعة 29/ 12/ 1440هـ بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها.
وقال المتحدث: المتهمان مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة بحوزتهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت الواقعة في حينها ونشرت يوم الجمعة الماضية خبراً يؤكد إحباط الجهات الأمنية في منطقة عسير ممثلة في شرطة تنومة لمحاولة السرقة، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى قيام الجناة باستخدام "بوكيلن" لاقتلاع جهاز الصرف الآلي الواقع داخل إحدى محطات الوقود على طريق رئيسي ونقله عبر جيب شاص.
، شرطة عسير تعلن تفاصيل جريمة اقتلاع "صراف تنومة": أرجعنا كامل المبلغ ،
المصدر : الخليج 365
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