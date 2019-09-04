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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي؛ الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 01:49 PM
اصر حمدي ودع الملك .. بحضور وزيرَي الداخلية والخارجية
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي؛ الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
، خادم الحرمين يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله ،
المصدر : الخليج 365
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