تفاصيل سبب وفاة الشاعر محمد بن هزاع البليهي

أفادت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء 4/9/2019، بوفاة الشاعر محمد بن هزاع البليهي بعد صراع مع المرض عن عمر 85 عاما، في المملكة.

وقال نشطاء على موقع تويتر إن الشاعر محمد بن هزاع البليهي توفي اليوم الأربعاء، حيث سيصلي على جثمانه في مسجد البسام بمحافظة عنيزة بعد صلاة العصر اليوم ٥-١-١٤٤١هـ.

وأثار خبر وفاة الشاعر محمد بن هزاع البليهي حزنا كبيرا لدى الكثير من المواطنين السعوديين وأقاربه ومعارفه، داعين له بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والشاعر محمد بن هزاع بن عبدالعزيز البليهي وكنيته ( ابو فهد) يعرف بأنه شاعر الثقلين ولد عام 1359هـ وقيل 1358هجري، نسبه من الوداعين من الدواسر، ووافته المنية اليوم ٥-١-١٤٤١هـجري.