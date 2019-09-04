براءة مواطن بعد سجنه أكثر من 12 شهرا بجدة.. والمحكمة الجزائية تقضي بتعويضه بهذا المبلغ

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكما يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال عقب سجنه في قضية جنائية ثبت لاحقا أنه بريء منها.

وكان المواطن طالب في دعواه بتعويضه بـ5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه.

وحسب “عكاظ” أفادت المحكمة، أن المواطن أوقف على خلفية قضية جنائية لمدة تزيد على 12 شهرا، وثبتت براءته لاحقا، ما دعا المواطن لإقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه لحبس حريته.

واستندت المحكمة في تسبيب الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.

واحتسبت المحكمة حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3 كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات.