عاجل اليمن : شاهد كيف بدا الأمير المعزول محمد بن نايف في أحدث ظهور له.. وما سر القيود التي في ساقه (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف بدا الأمير المعزول محمد بن نايف في أحدث ظهور له.. وما سر القيود التي في ساقه (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب معنيّ بأخبار الأمير محمد بن نايف على موقع “تويتر” صوراً حديثة للأمير الذي انقلب عليه ابن عمّه محمد بن سلمان وجرّده من ولاية العهد ومنعه من أيّ مواقع قيادية في المملكة.

ووفقاً لحساب “أخبار محمد بن نايف” -غير الرسمي بتويتر- فقد ظهر الأمير السعودي خلال حضوره زواج الامير عبدالعزيز بن بندر مساء الإثنين

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نشر حساب معنيّ بأخبار الأمير محمد بن نايف على موقع “تويتر” صوراً حديثة للأمير الذي انقلب عليه ابن عمّه محمد بن سلمان وجرّده من ولاية العهد ومنعه من أيّ مواقع قيادية في المملكة.

ووفقاً لحساب “أخبار محمد بن نايف” -غير الرسمي بتويتر- فقد ظهر الأمير السعودي خلال حضوره زواج الامير عبدالعزيز بن بندر مساء الإثنين