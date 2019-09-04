السعودية اليوم / عقد شراكة بين جمعية رواد العمل التطوعي بجازان ومستشفى الريث العام



الريث 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

وقعت جمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان ممثلة بفريق احتواء التطوعي، ومستشفى محافظة الريث العام اليوم، عقد شراكة مجتمعية يعنى بتنفيذ البرامج والأنشطة والخدمات الإرشادية والتوعية والفعاليات العامة.

وأوضحت قائدة فريق احتواء التطوعي بالجمعية سامية بنت أحمد الريثي، أن اتفاقية الشراكة تعد تعاونا مثمرا وبنّاء في البرامج المشتركة بين الجمعية ومستشفى الريث، خاصة في مجالات البرامج التطوعية والخدمات الإرشادية والتوعية، التي ستسهم بكل تأكيد في تنمية المسؤولية الاجتماعية والتطوير وفق رؤية المملكة 2030 وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتوعوية لسكان محافظة الريث وضواحيها والإسهام في إعداد وتقديم البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع بموجب هذه الشراكة.

// انتهى//

13:40ت م

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