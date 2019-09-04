السعودية اليوم / مكتب تعليم شمال حائل ينفذ ورشة عمل "الإبداع في مواجهة تحديات التقنية"



حائل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في مكتب تعليم شمال حائل اليوم، ورشة عمل بعنوان " الإبداع في مواجهة تحديات التقنية "، استهدفت المعلمات في المدارس التابعة للمكتب، وذلك في مقر ثانوية تحفيظ القرآن الثانية.

وتناولت الورشة أهمية توظيف التقنية واستثمارها في تطوير العملية التعليمية ونقلها من الطرق التقليدية للأساليب الحديثة المتطورة، وكيفية إيجاد بيئة تعليمية مشوقة من خلال تفاعل الطالبات وتعزيز فرص الإبداع والاكتشاف.

كما تم خلال الورشة استعراض أهم استخدامات التقنية بالبيئة الصفية، التي توفر أثراً إيجابياً في تنمية مهارات التفكير لدى الطالبات.

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13:26ت م

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