السعودية اليوم / "الأرصاد" تُنبه من سحب رعدية على محافظتي الكامل والجموم



جدة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الكامل والجموم، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

// انتهى //

13:23ت م

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