السعودية اليوم / محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الأحمري



الطائف 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي فايز محمد سعيد الأحمري بجامع العباس, الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

// انتهى //

13:19ت م

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الطائف 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي فايز محمد سعيد الأحمري بجامع العباس, الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //13:19ت م0087

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