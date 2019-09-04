

القاهرة 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

نجحت قوات حرس الحدود المصرية، في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 217 شخصًا من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.

وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، اليوم ، أنه تم القبض على 58 شخصًا من المهربين والخارجين عن القانون، والتحفظ على 76 سيارة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب بالإضافة لأسلحة متنوعة و98 ألف طلقة نارية، و100 لتر لمادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وشدد المتحدث العسكري على مواصلة قوات حرس الحدود نشاطهم للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

// انتهى //

13:16ت م

0085





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات المصرية تحبط محاولات تسلل وهجرة غير الشرعية لـ 217 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.