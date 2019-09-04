السعودية اليوم / مدير تعليم الأحساء يدشن الأسطول الجديد لحافلات نقل طلبة المحافظة



الأحساء 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بالغنيم أمس، الأسطول الجديد لحافلات نقل الطلبة بمدارس الأحساء، وذلك بمقر الإدارة الرئيس.

واطلع بالغنيم على أنظمة الأمن والسلامة المتطورة التي تضمن - بمشيئة الله -، تحقيق معاير السلامة لطلبة مدارس محافظة الأحساء في قطاعي البنين والبنات، ليصبح إجمالي عدد الحافلات ١٠٣٠ حافلة تخدم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام وبرامج التربية الخاصة، تعمل جميعها لخدمة المدارس المشمولة بخدمة النقل التعليمي المدرسي.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن عدد الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي بتعليم الأحساء بلغ أكثر من ٦٩٠٨٩ طالباً وطالبة، تشمل التعليم العام وبرامج التربية الخاصة، مضيفاً بأن التسجيل لايزال متاحاً بخدمة النقل المدرسي للطلبة في مدارس تعليم الأحساء، مهيباً بأولياء أمور الطلبة للاستفادة من هذه الخدمة عبر تسجيل الطلب في نظام نور الوزاري.

يذكر أن الحافلات الجديدة قد زودت بأبرز المواصفات ومنها إضافة حساسات أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك حتى يتم التأكد من خلو الحافلة من الطلاب، ومقاعد منفصله لكل طالب مع حزام الأمان، كما تم تزويدها بذراع للسلامة أمام الحافلة، وحقائب للإسعافات الأولية، و ٣ طفايات حريق في كل حافلة، كذلك توفير علامة "قف" في جانب الحافلة، ونظام الإطفاء الآلي، والهوية المدرسية المعتمدة باللون الأصفر، ونظام التتبع GPS12 في الموديلات الجديدة، إضافةً إلى تجهيزات أخرى حديثة.

حضر حفل التدشين المدير الإقليمي ‫لشركة تطوير التعليم القابضة بالمنطقة الشرقية مبارك القحطاني، ومدير شركة "حافل" للنقل المدرسي سعد الأربش، والمساعد المدرسي يوسف الملحم، ومدير خدمات الطلاب محمد الموسى، وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة.

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13:10ت م

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