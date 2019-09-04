السعودية اليوم / انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم على فترتين صباحية ومسائية



مكة المكرمة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

بدأت لجنة التحكيم لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم أولى جلساتها للتصفيات الأولية اليوم، وذلك بالاستماع إلى 47 متسابقاً، على فترتين صباحية ومسائية.

ويرأس التصفيات الأولية عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور خالد بن سعد المطرفي، وعضوية كلاً من عضو هيئة التدريس بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام الدكتور وليد بن حزام العتيبي، والمحاضر بقسم القراءات بجامعة أم القرى عبدالله بن أحمد الفقيه.

وتهدف التصفيات الأولية إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ وإتقان التلاوة وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين وتهيئتهم للتصفيات النهائية التي تعقد في المسجد الحرام أمام لجنة تحكيم دولية مختصين في علوم القرآن الكريم.

// انتهى //

13:07ت م

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