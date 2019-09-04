السعودية اليوم / بدء التسجيل في دورة "رتلي القرآن" بمحافظة البدع



تبوك 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع في منطقة تبوك بدء التسجيل في دورة "رتلي القرآن" لعام 1441هـ، وذلك بمقر دار الفرقان بالمخطط الأول بمدينة البدع.

وأوضحت إدارة الجمعية أن التسجيل بالدورة مستمر حتى يوم الأحد المقبل، موعد انطلاقة الدورة، مشيرةً إلى أن الدورة ستقام على فترتين تتم فيها الطالبة حفظ خمسة أجزاء، وستحصل في نهايتها على إجازة متصلة السند.

ودعت الجمعية فتيات محافظة البدع إلى الحرص على التسجيل بهذه الدورة التي سيتم من خلالها تقديم دروس في التجويد، وتسهيلاً عليهن فإن الجمعية قامت بتوفير حافلة لنقلهن من وإلى مقر الدورة.

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13:02ت م

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