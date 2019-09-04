السعودية اليوم/ اختتام برنامج "إعداد أخصائيات التغذية" بجامعة الأميرة نورة



الرياض 5 محرم 1441 الموافق 4 سبتمبر 2019 واس.

اختتمت عمادة شؤون الطالبات ممثلة بوحدة التغذية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جمعية السكري

وهدف البرنامج لتعزيز مستوى التعاون في مجال تطوير الكوادر البشرية وإعدادها بالمهارات اللازمة لإقامة برامج التثقيف الصحي الموجهة لمرضى السكري من منسوبات الجامعة. واشتمل البرنامج التدريبي في يومه الأول على توضيح ماهية داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية للإصابة به، تلتها محاضرة للتعريف بمضاعفات مرض السكري الحادة وكيفية التعامل معها، ثم محاضرة للتعريف بداء السكري والحمل، واختتم اليوم الأول بورشة تدريبية لكيفية قياس السكر بالدم.

فيما ركز البرنامج في يومه الثاني على تحديد الاحتياجات الغذائية لمرضى السكري، وكيفية توعية مريض السكري بمخاطر الصيام والحج.

واختتم البرنامج في يومه الثالث بتوضيح كيفية التعامل مع الطالب المصاب بالسكري، وتحديد وصفة النشاط البدني المناسبة لمريض السكري، إلى جانب أهم مضاعفات مرض السكري بنوعيه، وكيفية تثقيف المريض بمضاعفات الإصابة بقدم السكري.

// انتهى //

13:00ت م

0078



الرياض 5 محرم 1441 الموافق 4 سبتمبر 2019 واس.اختتمت عمادة شؤون الطالبات ممثلة بوحدة التغذية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، برنامجها التدريبي في "إعداد أخصائيات التغذية"، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض.وهدف البرنامج لتعزيز مستوى التعاون في مجال تطوير الكوادر البشرية وإعدادها بالمهارات اللازمة لإقامة برامج التثقيف الصحي الموجهة لمرضى السكري من منسوبات الجامعة. واشتمل البرنامج التدريبي في يومه الأول على توضيح ماهية داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية للإصابة به، تلتها محاضرة للتعريف بمضاعفات مرض السكري الحادة وكيفية التعامل معها، ثم محاضرة للتعريف بداء السكري والحمل، واختتم اليوم الأول بورشة تدريبية لكيفية قياس السكر بالدم.فيما ركز البرنامج في يومه الثاني على تحديد الاحتياجات الغذائية لمرضى السكري، وكيفية توعية مريض السكري بمخاطر الصيام والحج.واختتم البرنامج في يومه الثالث بتوضيح كيفية التعامل مع الطالب المصاب بالسكري، وتحديد وصفة النشاط البدني المناسبة لمريض السكري، إلى جانب أهم مضاعفات مرض السكري بنوعيه، وكيفية تثقيف المريض بمضاعفات الإصابة بقدم السكري.// انتهى //13:00ت م0078

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